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Екс-міністр закордонних справ в уряді Януковича засудив атаку США по авіабазі в Сирії

Екс-міністр закордонних справ в уряді Януковича засудив атаку США по авіабазі в Сирії
Відомий український політичний аналітик на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що випадково по телевізору наскочив на 112 канал і якраз на початок ефіру з «регіоналом», останнім міністром закордонних справ при президенті Януковичі Леонідом Кожарою. Аналітик нагадує, що саме Кожара в 2013-2014 роках заявляв, що мітингувальники на Майдані самі себе побили.

«Слухаю й сумно робиться – ми поряд в сусідніх кабінетах сиділи в Комітеті закордонних справ Верховної Ради, навіть товаришували та подорожували разом. Зараз розказує, яка винувата Америка, як американський народ засуджує атаку на сирійську авіабазу, а про хімічну атаку проти мирних жителів ні чир-чирк. Колись, коли стало зрозуміло, що чиновників Януковича ні лінчувати, ні садити без прямих підстав не будуть, тихо вибрався на поверхню, очолив створену під нього партію Соціалістів. Спільний знайомий тоді повідомив, що це повністю профінансований та координований з Москви проект. Отака деградація», – повідомив Тарас Чорновіл.

За його словами, з огляду на те, як ведучі в ефірі екс-міністру, який ледве зі себе слова видушує, роблять «теплу ванну» стає зрозумілим, що на 112 телеканалі «регіонали» часті гості.
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