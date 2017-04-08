валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Политолог: тема Меморандума МВФ станет топ-темой для политиков-популистов

Политолог: тема Меморандума МВФ станет топ-темой для политиков-популистов
Политолог Олеся Яхно на своей странице в Facebook пишет о том, что, очевидно, что тема МВФ, с учетом предстоящего вопроса правительства, и на следующей неделе будет одной из наиболее обсуждаемых, причем, скорее всего, в контексте «страшилок», которые традиционно, из года в год, озвучиваются теми или иными политиками в их конъюнктурных целях. По словам политолога, для всех здравомыслящих людей и так понятно, что никто не ставит самоцели, как можно дольше использовать кредиты МВФ, как и понятно то, что для Украины кредитование МВФ на текущем этапе – это необходимость с точки зрения макроэкономической стабилизации экономики. Сотрудничество с МВФ – это своеобразный маркер ситуации, сигнал для других инвесторов о том, что страна в состоянии выполнить взятые на себя обязательства и находится в процессе реформирования.

«Вместо того, чтобы содержательно обсуждать системные реформы, очень часто мы наблюдаем, как меморандум с МВФ для отдельных политиков превратился в тему для домыслов», – написала Олеся Яхно. Она перечислила реальные позиции, обсуждаемые в рамках сотрудничества с МВФ. Главная из позиций – это постепенное уменьшение дефицита бюджета – до 2,5% ВВП в 2018, до 2,25% ВВП – в 2019. Затем следует позиция – установление равных условий ведения бизнеса для всех субъектов хозяйствования, легализация добычи янтаря для увеличения поступлений в госбюджет, обязательство правительства провести реформу ГФС, начало пенсионной реформы, без повышения пенсионного возраста. Также Меморандум с МВФ подтверждает отмену устаревших норм, оптимизация госрегулирования, в частности, в сфере энергетики, инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства. Также Меморандум предусматривает приватизацию части госпредприятий, на остальной части – введение более эффективного управления.

«Повторюсь: это не значит, что надо исходить из того, что Украина постоянно должна брать кредиты у МВФ, но разница между спекуляциями, домыслами и адекватной оценкой текущей экономической ситуации, а также реальными содержательными предложениями – все же, есть», – подытожила политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пионтковский: Трамп сделал из себя посмешище

Срочно: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах
Важное за сутки
08 апр 2017
16644

"Путін програв": Зубов розповів про повний провал проекту "Новоросія"

Президент Російської Федерації Володимир Путін навряд буде загострювати ситуацію на сході України, оскільки на сьогоднішній день його можливості значно зменшилися. Про це розповів російський історик

08 апр 2017
10556

Касьянов: победоносная война Путина в Сирии потерпела фиаско, и теперь он отыграется на Украине

Дональд Трамп начал проявлять себя во внешней политике, и причем очень неплохо, - Америка снова становится великой державой, Кремль посрамлен, и, судя по всему, попытается отыграться на Украине. Как

08 апр 2017
9829

Вашингтон вирішив помститися Москві: Конгрес США готує радикальні заходи проти Кремля

У єдиній базі документів нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів з'явився проект закону, яким передбачається введення нових, дуже жорстких санкцій проти Росії, про що інформує replyua.net. Наразі

Последние новости

Іран звинуватив США в підтримці терористів

Чим загрожує газопровід «Північній-потік-2» Україні?

Больше всего в Европе от терактов страдают страны, которые всячески поддерживают Украину, – эксперт

У Північній Кореї використали американський удар у Сирії на свою користь

В ООН обрали наймолодшого посла миру в історії міжнародної організації

Эксперт: главное условие МВФ – попрощаться с «совком»

Эксперт: детям придется возвращать не нынешние кредиты МВФ, а дорогие кредиты Януковича или газовые долги Тимошенко

Росія проводить військові навчання в Криму

Сюрприз к Пасхе: в Украине дешевеют овощи и яйца

Олешко: чем вообще это «зверье» из Чернигова отличается от тварей, которые избивали украинцев в Донецке, Харькове, Крыму?

Снова схитрил – Джонсон водит Москву за нос

Блогер: удар «Томагавками» – это не защита демократии, а защита эго экстравагантного альфа-самца Дональда

Аваков сказав, скільки біометричних паспортів буде в українців до кінця року

Бывший президент: в Москве до сих пор аукается референдум

Синоптик рассказала о погодных сюрпризах в Вербное воскресенье

Президент України затвердив програму співробітництва з НАТО

Журналист: глупые россияне так и не поняли, что Трамп ударил не по Сирии – это был репутационный удар по России

Вони живуть у своїй реальності – у МЗС РФ прокоментували скасування візиту британського міністра

Експерт: на авіаційній базі Асада, по якій США завдали удару, була російська хімічна зброя (фото)

Сбербанк вирішив піти з українського ринку

 Новости за день