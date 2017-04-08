Политолог: тема Меморандума МВФ станет топ-темой для политиков-популистов

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Политолог Олеся Яхно на своей странице в Facebook пишет о том, что, очевидно, что тема МВФ, с учетом предстоящего вопроса правительства, и на следующей неделе будет одной из наиболее обсуждаемых, причем, скорее всего, в контексте «страшилок», которые традиционно, из года в год, озвучиваются теми или иными политиками в их конъюнктурных целях. По словам политолога, для всех здравомыслящих людей и так понятно, что никто не ставит самоцели, как можно дольше использовать кредиты МВФ, как и понятно то, что для Украины кредитование МВФ на текущем этапе – это необходимость с точки зрения макроэкономической стабилизации экономики. Сотрудничество с МВФ – это своеобразный маркер ситуации, сигнал для других инвесторов о том, что страна в состоянии выполнить взятые на себя обязательства и находится в процессе реформирования.«Вместо того, чтобы содержательно обсуждать системные реформы, очень часто мы наблюдаем, как меморандум с МВФ для отдельных политиков превратился в тему для домыслов», – написала Олеся Яхно. Она перечислила реальные позиции, обсуждаемые в рамках сотрудничества с МВФ. Главная из позиций – это постепенное уменьшение дефицита бюджета – до 2,5% ВВП в 2018, до 2,25% ВВП – в 2019. Затем следует позиция – установление равных условий ведения бизнеса для всех субъектов хозяйствования, легализация добычи янтаря для увеличения поступлений в госбюджет, обязательство правительства провести реформу ГФС, начало пенсионной реформы, без повышения пенсионного возраста. Также Меморандум с МВФ подтверждает отмену устаревших норм, оптимизация госрегулирования, в частности, в сфере энергетики, инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства. Также Меморандум предусматривает приватизацию части госпредприятий, на остальной части – введение более эффективного управления.«Повторюсь: это не значит, что надо исходить из того, что Украина постоянно должна брать кредиты у МВФ, но разница между спекуляциями, домыслами и адекватной оценкой текущей экономической ситуации, а также реальными содержательными предложениями – все же, есть», – подытожила политолог.