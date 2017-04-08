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Дестабілізуючи Сирію, Росія сама ризикує стати Сирією у снігах – Портников

Дестабілізуючи Сирію, Росія сама ризикує стати Сирією у снігах – Портников
Український журналіст Віталій Портников у своїй статті для видання «7 daus.ua» пише, що Росія, яка зараз бере активну участь в дестабілізації ситуації в Сирії, може і сама перетворитися на величезну Сирію в снігах - але з ядерною зброєю, передає replyua.net. Експерт підкреслив, що наявність цієї ядерної зброї – чи не, єдине, що змусить Захід робити все можливе, аби Росія не розвалилася або хоча б розвалилася мирно, як це було і у випадку з крахом Радянського Союзу. Однак, вважає Портников, і цього разу у Заходу нічого не вийде, оскільки внутрішні протиріччя будуть надто вже великі, а грошей на прокорм Росії ні у кого немає.

Звичайно, наголошує Портников, що нічого подібного не відбудеться в Білорусі, де режим Лукашенко просто завалиться, а сама країна стане розвиватися в європейському напрямку (хоча, якщо лукашенківський режим впаде до путінського, Білорусь може бути тимчасово окупована Росією, що лише збільшить майбутню прірву між двома цими країнами за російсько-українським прикладом. Але і в самій Росії смішно говорити про цілковитий крах або повсюдної громадянській війні.

В цілому, пише журналіст, події будуть розвиватися в залежності від регіону. Десь центральна влада утримає позиції, десь посилиться роль регіональної влади, десь регіони заявлять про себе як про повноцінні державах - можливо, не відмовляючись безпосередньо від Росії.
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