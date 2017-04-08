Европейцев ждет новый шок, - аналитик

Для европейцев отмена виз для граждан Украины может стать положительным шоком, и многие страхи, к которым апеллировали противники безвизового режима для Украины, останутся необоснованными. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ZN.ua, такое мнение высказала Екатерина Зарембо, аналитик Института мировой политики.
Она считает, что евродепутаты знают о том, какое значение для украинцев имеет безвизовый режим, и они называют его «символом принадлежности Украины к европейской семье». Также, по мнению аналитика, евродепутаты уверены, что безвиз станет еще одним способом противостояния российской агрессии. «Для Евросоюза либерализация станет положительным шоком, и многие факторы, к которым апеллировали противники отмены визового режима, останутся необоснованными. К ним относится объективная угроза в Украине в виде отката реформ», отметила Зарембо.
«Многие страхи не обоснованы. Украинцы не потянутся в ЕС в поисках убежища. По данным прошлого года Украина находилась лишь на 18-м месте по числу искателей работы или убежища в Европейском Союзе. Количество соискателей даже уменьшилось в два раза по сравнению с 2015 годом», добавила аналитик.