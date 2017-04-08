Эксперт: чего ждать украинским пенсионерам?

Сейчас обсуждаются разные параметры пенсионной реформы в Украине, и одним из главных вопросов является процедура выплаты пенсий, поскольку в стране существует неравенство – люди, платившие взносы, получают меньше тех, кто вообще ничего не платил. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Слово и Дело пишет Павел Кухта, член «Стратегической группы советников по поддержке реформ»,
«Первоочередным вопросом станет ликвидация некоторых привилегий, поскольку все пенсионеры должны быть в одинаковых условиях. Также обсуждается и увеличение минимального стажа, чтобы украинцы реально работали много лет и платили взносы в ПФ до того, как начнут получат оттуда выплаты. Больше такого не будет – когда человек ничего не платил, но при этом получает ту же пенсию, что и другой украинец, проработавший 50 лет», отмечает Кухта.
По его словам, также проговаривается и индексация пенсий, чтобы соотношение стало нормальным, поскольку нормальная индексация не проводилась уже три года. По мнению эксперта, необходимо провести пенсионную реформу, чтобы улучшить макроэкономические показатели.