Блогер: «безвиз» создал ментальный ров с крокодилами Украины с Россией, о котором мы столько мечтали

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Известный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вторые сутки «безвизу», а «зрадофилитики» с «ватоцефалами» никак не успокоятся и не првыкнут к мысли, что Европа таки открыла свои двери Украине. В унисон «стелят» одинаковые лозунги и методички. По словам Золотаревой, рассуждения евроскептиков с детальнейшим разбором под лупой технических, к слову, очень даже свободных, правил и требований попросту вызывают только смех.«Безвиз», как и транш от МВФ – он не о технической стороне вопроса, а о позиционной – дипломатической, международной. Это показатель решенного вопроса о доверии нам и показатель того, что мы действительно выросли из коротких штанишек сателлита РФ. Улавливаете смысл? Ну же, попробуйте! Потому что это очень важно», – написала блогер.Она подчеркивает, что «безвиз» - это не о процессе, это о жизненной позиции. Теперь совершенно определенно можно констатировать факт, что точка невозврата пройдена. «Ментальный ров с крокодилами, о котором мы столько мечтали, уже существует», – подытожила Екатерина Золотарева.