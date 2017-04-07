Олещук: процесс по безвизу еще не завершен, и Украину ждут другие голосования

Существует несколько нюансов, которые, если не остановят процесс отмены визового режима, то серьезно сдвинут сроки реализации, и голосование Европарламента было важным шагом, но оно не окончательное.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет политолог Петр Олещук. «Мы должны понять, что на этом процесс либерализации еще не закончился, и впереди будут еще несколько голосований, и самое главное из них – на уровне Совета Европы, когда проголосуют представители национальных правительств стран Евросоюза. Это формальность, и безвиз вступит в силу примерно в июне», пишет политолог. По его словам, нужно помнить о двух очень важных моментах.
«Европарламент с самого начала позитивно рассматривал безвиз для Украины, но от него зависело далеко не все. Именно национальные правительства устроили блокировку безвиза. Есть все основания думать, что пора очередных выборов в Европе может повлиять на конечное решение. Вопрос безвиза решен примерно на 80-90 процентов, но существуют нюансы, которые все-таки могут сдвинуть дату отмены визового режима», считает Олещук.