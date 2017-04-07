Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook пишет, что еще до инаугурации президента США Дональда Трампа он предупреждал, что президент РФ Владимир Путин не единожды пожалеет о его избрании и будет вспоминать президентство Обамы со слезами на глазах. По мнению Березовца, то, что мы наблюдаем в Сирии, когда американцы не предупредили россиян о будущем ракетном ударе, свидетельствует о нескольких очень важных вещах.
Тарас Березовец отмечает, что неожиданное решение Дональда Трампа свидетельствует, во-первых, о глобальном технологическом превосходстве в средствах ведения разведки, когда удары наносятся с хирургической точностью в непосредственной близости от российских военнослужащих, не задевая их. О хваленых комплексах С-300, которые должны были защитить авиабазу, можно не вспоминать. Во-вторых, становится очевидным, что Трамп будет решать свои внутренние проблемы через внешние инструменты, в первую очередь военные и удар по Сирии очевидно не последний, как и то, что Сирией дело не ограничится. В-третьих, Трамп будет все больше опираться на собственные военные силы, без создания широких коалиций. Этому способствует все более усиливающийся скепсис в отношении ООН и НАТО.
«И самое главное, это хлесткий удар по амбициям Кремля, слишком долго дергавшего Соединенные Штаты за хвост. Орлан проснулся», – резюмировал Березовец.