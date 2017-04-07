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Дипломат: на зависть россиянам и американцам Украине дали «безвиз»

Дипломат: на зависть россиянам и американцам Украине дали «безвиз»
Известный украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook прокомментировал новость о поддержании Европарламентом «безвиза» для Украины. По словам Богдана Яременко, во-первых, не стоит все же выдавать процесс за результат, вчера завершен важный, но всего лишь один из этапов процесса принятия решения о введении Европейским Союзом безвизовых поездок для граждан Украины. По мнению дипломата, решение принял Европарламент и это очень важно. Это развеивает скепсис о том исключительно негативном восприятии и отношении к Украине и украинцам в Европе. Теперь решение должен принять Европейский Совет.

«Решение высшего органа не может быть формальностью, как некоторые пытаются представить. Европейский совет это саммит глав государств стран Европейского Союза, поэтому важно, чтобы против решения не выступила какое-то из наиболее влиятельных европейских государств, например, Франция, которая последние месяцы всячески тянула и затягивала процесс «безвиза» для Украины. Если, не дай Бог, президентом Франции станет какая-нибудь Марин Ле Пен, у нас могут возникнуть проблемы, но не станет, и не возникнут. Будем на это надеяться», – написал дипломат. По его словам, если все пойдет хорошо, то к середине-концу июня этого года решение должно быть принято и тогда, конечно, манна небесная на украинцев не упадет, ни право на работу, ни проживание в странах ЕС «безвиз» не дает, но он дает несколько иное. Фактически, реализуется одна из идей Революции Достоинства. Мы выборем право на достойное обращение с собой со стороны Европейского Союза. Безвизовые путешествия не только сэкономят для многих деньги на визы, но и время на их оформление. «Безвиз» – это признание, что украинцев нельзя допускать в ЕС через клетку визовых центров, а быстро и просто лишь потому, что они граждане Украины.

«Россияне, например, такого права не имеют. Американцев этого права недавно лишили. Мы ничем не лучше русских или американцев, но, надеемся, уже через каких-то три месяца выборем себе право на лучшее к себе отношение, и немного облегчим поездки в ЕС. Скептики заноют, что на поездки в Европу нужны деньги. Это так, но и на маршрутках большинство из нас бесплатно не ездят. Надо зарабатывать, а это уже другая история», – подытожил Богдан Яременко.
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