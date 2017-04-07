валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

«Для чого той безвіз? Справжній патріот повинен страждати, а то й взагалі стати для Путіна «гарматним м'ясом», - Денис Казанський

«Для чого той безвіз? Справжній патріот повинен страждати, а то й взагалі стати для Путіна «гарматним м'ясом», - Денис Казанський
У своєму дописі у Facebook журналіст і блогер Денис Казанський пише, що поки вчора в Україні багато хто святкував через позитивні новини з Європарламенту, у так званій «ДНР» відбулася також непересічна подія, про що інформує replyua.net. «Раннього ранку 27 тисяч осіб сіли в автобуси та поїхали до військового полігону біля Тореза. Проведення «військових зборів» тривало не більше дня, тому більш, ніж очевидним є той факт, що це все – показуха та картинка для пропагандистських ЗМІ», - наголосив Казанський.

Він додав, що звезені в автобусах люди нагадували колону військовополонених або ув'язнених. Подібність посилювали озброєні бойовики, які спостерігали за колоною і стежили, щоб ніхто не втік. Три роки тому цих людей безкоштовно возили на футбол, на один з найкращих стадіонів Східної Європи. А тепер вони опинилися в абсолютно безправному становищі дешевого витратного матеріалу збройних бандформувань. Замість футболу - тепер військовий полігон, пише Казанський.

«А насправді, навіщо потрібен безвізовий режим? Нехай в гейропу їздять прокляті хохли! Справжній російський патріот повинен страждати. А в разі необхідності стати гарматним м'ясом для Путіна. Кажуть, було потрібно близько тисячі автобусів, щоб доставити підневільних людей на полігон», - завершив свій допис блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Срочно: Казанский: вот так круто выглядит дельфинарий Донецка после ухода «хунты»
Важное за сутки
07 апр 2017
47180

Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook пишет, что еще до инаугурации президента США Дональда Трампа он предупреждал, что президент РФ Владимир Путин

07 апр 2017
43747

Трамп дав зрозуміти Путіну, що вето Росії в ООН для нього рівне нулю

Відомий український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Facebook пише про те, що президент Росії Володимир Путін не знав як знову увійти в коаліцію світових лідерів і при цьому не випускати

07 апр 2017
28514

«Потрібно звільняти Крим»: Боровий розповів, що буде після удару Трампа по Сирії

Ракетний удар США по Сирії повинен змусити президента Росії Володимира Путіна серйозніше поставитися до слів глави Білого дому про те, що Росії слід звільняти Крим і йти зі сходу України. Як передає

Последние новости

Суд виніс рішення в скандальній справі бійців «Торнадо»

Нацбанк заступився за російські банки, які працюють в Україні

Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»

Романенко: зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими?

Німеччина виступає за вибори на окупованих територіях

Блогер: «безвиз» создал ментальный ров с крокодилами Украины с Россией, о котором мы столько мечтали

Аваков: пожежа на складах в Балаклії – це російський теракт

У столичному метро до кінця 2017 року може подорожчати проїзд

Корчак знову спробували усунути з посади голови НАЗК

Представники Сбербанку відповіли, чи дійсно банк продали за безцінь

У НАБУ пояснили, чому обшукували НБУ

У Польщі переконані, що атаку на консульство в Луцьку організувала Росія

Аваков розповів про "афериста Семенченка"

"Сбербанк России" заявив про вихід з України

Події у Стокгольмі визнали терактом

Военный стратег Гриценко призвал к разрыву Минских соглашений и к расстрелу Главнокомандующего, – блогер

Хуг розповів про порушення в зоні АТО

Євросоюз назвав умови, за яких жителі Криму зможуть їздити без віз

Теракт у Стокгольмі: вантажівка в’їхала у натовп людей (відео)

Євросоюз посилив заходи безпеки на кордоні

 Новости за день