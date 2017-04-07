«Для чого той безвіз? Справжній патріот повинен страждати, а то й взагалі стати для Путіна «гарматним м'ясом», - Денис Казанський

У своєму дописі у Facebook журналіст і блогер Денис Казанський пише, що поки вчора в Україні багато хто святкував через позитивні новини з Європарламенту, у так званій «ДНР» відбулася також непересічна подія, про що інформує replyua.net. «Раннього ранку 27 тисяч осіб сіли в автобуси та поїхали до військового полігону біля Тореза. Проведення «військових зборів» тривало не більше дня, тому більш, ніж очевидним є той факт, що це все – показуха та картинка для пропагандистських ЗМІ», - наголосив Казанський.
Він додав, що звезені в автобусах люди нагадували колону військовополонених або ув'язнених. Подібність посилювали озброєні бойовики, які спостерігали за колоною і стежили, щоб ніхто не втік. Три роки тому цих людей безкоштовно возили на футбол, на один з найкращих стадіонів Східної Європи. А тепер вони опинилися в абсолютно безправному становищі дешевого витратного матеріалу збройних бандформувань. Замість футболу - тепер військовий полігон, пише Казанський.
«А насправді, навіщо потрібен безвізовий режим? Нехай в гейропу їздять прокляті хохли! Справжній російський патріот повинен страждати. А в разі необхідності стати гарматним м'ясом для Путіна. Кажуть, було потрібно близько тисячі автобусів, щоб доставити підневільних людей на полігон», - завершив свій допис блогер.