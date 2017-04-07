Эксперт: во время Минских переговоров никогда ничего не решалось

Евгений Марчук, представитель Украины в подгруппе по безопасности минской Трехсторонней контактной группы и бывший министр обороны Украины, заявил о том, что Минский переговорный процесс является лишь инструментом «нормандской четверки», и на процессе ничего никогда не решалось.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Марчук подчеркнул, что за три года ничего не решилось, и об этом все знают. «В Минске нарабатываются только механизмы и технологии, но это не макроуровень. Что касается самой ситуации на Донбассе, то стороны друг другу не доверяют, поэтому так много смертей с обеих сторон. Уговорить командиров сделать что-то существенно практически невозможно – они в горячке военного противостояния», отметил Марчук.
По его словам, с помощью Минского переговорного процесса кое-что было сделано. «В моей подгруппе кроме Генштаба работают парни топографы, иногда мы даже командиров с передовой вызываем. Когда мы договорились развести по одному км, разделить участки по одному км, сделать такой квадрат… два на два получится», добавил Марчук.