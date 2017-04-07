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Блогер объяснил «языком цифр», почему работа НАБУ оказалась провальной

Блогер объяснил «языком цифр», почему работа НАБУ оказалась провальной
Популярный украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что несколько недель назад, когда в парламенте в очередной раз бушевали страсти по поводу рассмотрения вопроса о независим аудиторе, он дал каналу «ЕспресоТВ» комментарий, где разъяснил не только причины, почему антикоррупционные «грантоеды» и их работодатели так активно пропихивают собственного кандидата, но и обратил внимание на тот факт, что любой неконтролированный и независимый аудитор признает работу НАБУ с ее 44 доведенными до суда за 2016 делами, неудовлетворительной.

Карл Волох пишет, что, когда у него на руках оказались достоверные данные от Главной военной прокуратуры, появилась возможность более подробно разъяснить на основании сравнения, почему результаты «профессионализма» НАБУ катастрофические. По словам блогера, в НАБУ полтысячи следомателей с самыми высокими в «отрасли» зарплатами и 44 доведенных за год до суда дела. Многие из них не дотягивают до того уровня должностной коррупции, ради борьбы с которой этот орган создавался. В сопоставимой по функциям Военной прокуратуре 160 следователей с зарплатами, меньшими в разы. За прошлый год они довели до суда 338 дел по антикоррупционным статьям. Общее же количество обвинительных заключений – 4192 – почти в сто раз больше, чем в НАБУ и раз в 250 – в пересчете на одного следователя.

«При всей разнице в объеме и, допустим, сложности дел, цифры эти настолько несопоставимы, что любой, кто начнет здесь словесную эквилибристику, выставит себя идиотом», – написал Карл Волох. Блогер выступил с пожеланием, чтобы НАБУ стало работать хоть вполовину так же эффективно, как Главная военная прокуратура.
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