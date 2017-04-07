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Волох: я «мочу» НАБУ по заказу Яценюка

Волох: я «мочу» НАБУ по заказу Яценюка
Некоторое время назад Карл Волох дал небольшой комментарий Еспрессо по поводу назначения независимого аудитора, объяснив не только причины, но и обратив внимание на то, что каждый независимый аудитор признает работу НАБУ неудовлетворительной, поскольку в 2016 году до суда было доведено только 44 дела.

Как информирует replyua.net, об этом Волох пишет на своей странице в Фейсбуке. «Результат моего выступления – в ФБ была передача Шабунина с формулировкой о том, что Волох мочит НАБУ по заказу Яценюка. Шалайскому было поручено публиковать на Волоха компромат. Сегодня я получил более конкретную информацию от военной прокуратуры и теперь могу рассказать, почему работа НАБУ неэффективная», пишет Волох.

По его словам, в НАБУ работают 500 детективов, и у них высокие зарплаты, но до суда они довели 44 дела, и многие из этих дел не дотягивают до того уровня коррупции, ради которой орган создавался. «Та же военная прокуратура за год до суда довела 338 дел по коррупции. Обвинительных заключений в военной прокуратуре было в сто раз больше, чем в НАБУ», отмечает эксперт.
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