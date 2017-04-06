Блогер: европейские политики доверяют Украине и берут на себя ответственность перед своими избирателями, что мы нормальные

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Украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что после сегодняшнего решения Европарламента становится очевидным, что европейские политики доверяют Украине и берут на себя ответственность перед своими избирателями, что мы нормальные. Если кому-то не нравится, что политики ЕС так долго «тянули» с этим решением, попробуйте поставить себя на их место.Чтобы понять логику европейских партнеров блогер предлагает найти в своем подъезде непутевого соседа – пьяницу и хулигана и дать ему ключи от своей квартиры, при условии, что он пообещает ничего там не трогать. «Мне кажется, вряд ли вы будете к этому готовы даже через три года пристальных наблюдений за таким соседом. Так что осторожность европейцев тут оправдана и понятна», – написал Сергей Марченко.По его словам, «безвиз» не станет волшебным артефактом, что сразу поднимет зарплаты и пенсии или мгновенно вырастит ВВП, но, если хотя бы 10% тех, кто раньше ездил без виз в Россию, переориентируются на ЕС и будут отдыхать, работать и «тусить» там, мы станем гораздо цивилизованнее, а наши города – приятнее для жизни.