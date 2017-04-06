Юрий Бутусов: сегодняшний день войдет во все учебники истории

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Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook пишет о том, что сегодняшний день войдет во все учебники истории. По словам журналиста, 21 ноября 2013 года в результате отказа президента Виктора Януковича от подписания ассоциации Украины с Евросоюзом, началась Революция Достоинства. «Мы выбрали путь свободы и независимости. Вместо вектора российской колонии и рынка сбыта народ Украины выбрал другой вектор развития – самостоятельный и за эту независимость пришлось заплатить страшную цену – революция, война, тысячи жертв борцов за Украину. Война идет до сих пор», – написал Юрий Бутусов.По его словам, сегодня Европейский союз признал Украину частью общего европейского пространства, Украина решением ЕС получила безвизовый режим. Война не стала этому препятствием, а наоборот, стала доказательством нашей решимости и это реальное достижение Украины, независимое от Российской Федерации.«Это достижение нашего нескладного, во многом еще феодально-бюрократического государства и общества, которое вытягивает себя из болота со скандалами, потерями, в грязи и крови, мы идем, чтобы построить современное государство, достойное памяти наших героев и надежд наших детей», – резюмировал журналист.