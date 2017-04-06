Блогер: мы получили «безвиз» и вы хотите убедить меня, что власть уничтожает народ, что шоколадный барыга работает на Кремль?



Украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что Турция идет к «безвизу» с ЕС уже много лет, но до сих пор его так и не получила. Грузия шла к «безвизу» 9 лет и только месяц назад, как получила его. Мы еще 3 года назад о «безвизе» даже не мечтали и только подписали ассоциацию с ЕС, определили целый спектр реформ, которые в Украине никто ранее не проводил.



«Я хорошо помню, как «вата» тогда вищала, что ассоциация Украины с ЕС – это ничто, «безвиза» нам все равно не видать еще минимум лет 10, а то и 20, а спустя всего 2 года мы получили «безвиз» с ЕС и вы хотите убедить меня, что Украина – это Сомали? Что Европа от нас устала? Что мы страна 4 мира? Что власть уничтожает народ? Что шоколадный барыга работает на Кремль?», – написала Екатерина Золотарева.



«Только радость – никаких нет других эмоций. Может, потому что жил в РФ до репатриации, могу сравнить, и понимаю величайшую ценность этого шага своей страны. Люди, у нас, у каждого в руках европейский паспорт! Это не просто символ, это перейден Рубикон. Это невероятно здорово, это нельзя ни отрицательно, ни с сомнением оценить никак. Радуйтесь! Я бы даже какие-то шествия устроил, концерты, танцы, а уж массовое празднование в ресторанах», – прокомментировал новость о «безвизе» популярный в Украине блогер

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Срочно: Казанский: вот так круто выглядит дельфинарий Донецка после ухода «хунты» Украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что Турция идет к «безвизу» с ЕС уже много лет, но до сих пор его так и не получила. Грузия шла к «безвизу» 9 лет и только месяц назад, как получила его. Мы еще 3 года назад о «безвизе» даже не мечтали и только подписали ассоциацию с ЕС, определили целый спектр реформ, которые в Украине никто ранее не проводил.«Я хорошо помню, как «вата» тогда вищала, что ассоциация Украины с ЕС – это ничто, «безвиза» нам все равно не видать еще минимум лет 10, а то и 20, а спустя всего 2 года мы получили «безвиз» с ЕС и вы хотите убедить меня, что Украина – это Сомали? Что Европа от нас устала? Что мы страна 4 мира? Что власть уничтожает народ? Что шоколадный барыга работает на Кремль?», – написала Екатерина Золотарева.«Только радость – никаких нет других эмоций. Может, потому что жил в РФ до репатриации, могу сравнить, и понимаю величайшую ценность этого шага своей страны. Люди, у нас, у каждого в руках европейский паспорт! Это не просто символ, это перейден Рубикон. Это невероятно здорово, это нельзя ни отрицательно, ни с сомнением оценить никак. Радуйтесь! Я бы даже какие-то шествия устроил, концерты, танцы, а уж массовое празднование в ресторанах», – прокомментировал новость о «безвизе» популярный в Украине блогер Айдер Муждабаев