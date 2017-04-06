Експерт про «безвіз»: вже рвонуло з «інформаційно-каналізаційної труби», яка веде з Росії

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Відомий український політичний аналітик Тарас Чорновіл на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що, як і очікувалося, після прийняття Європарламентом рішення про погодження «безвізу» для України уже рвонуло з «інформаційно-каналізаційної труби», яка веде з Росії. «Безвіз» українцям по барабану – грошей не мають, щоб у сусідню область поїхати; тепер українці будуть безвізово мити туалети в ЄС; «безвіз» дали б уже давно, але «злочинна влада» затримувала процес» - саме такі тези заполонили соцмережі. За словами Тараса Чорновола, усі ці тези вже прозвучали – варто лише відкрити російські ресурси.«Від моменту, коли нам пообіцяли «безвіз», дуже багато змінилося. Тоді ж не було ні війни та руйнування економіки й масового зубожіння у нас, ні потоку біженців та терористичної загрози, як і розгулу євроскептиків у них. Ви серйозно думаєте, що за таких умов і ще й при жахливій протидії друзів Путіна без колосальної роботи президента й Кабміну нам би піднесли на блюдці лібералізацію? Та в нас ледь не щотижня ще й свої «демократи-антикорупціонери» вилітають до Європи проти своєї країни агітувати...», – написав експерт. Щодо тези про «миття унітазів в ЄС» Тарас Чорновіл Зазначає, що «безвіз» якраз безпосереднього права на працю не передбачає, але «безвіз» дає змогу різко знизити вартість відвідування Європи та утворення нових комунікацій. До речі, багато що в ЄС значно дешевше, ніж в Україні, а крім можливості побачити світ і самим трохи змінитися, «безвіз» дає змогу потенційному працівнику не мити унітази на чорно, як сьогодні, і також не платити дурні гроші за працевлаштування шарлатанам, а дає право самому поїхати, вибрати, побачити потенційну роботу, переговорити з працедавцем, отримати офіційне та безкоштовне запрошення й виробити робочу візу для легальної й адекватної рівню компетенції роботи. Те саме й зі студентами тощо.«Щодо того, що нікому це не потрібно, то справді, є люди, які сьогодні нікуди не зможуть і не схочуть поїхати, а, коли соціальний стан був кращий і здоров'я у тих же чернігівських бабусь Ляшка ліпшим, теж було дуже багато людей, які ні в Києві, ні в будь-якій сусідній області ніколи не бували, хоча й могли. Не поїдуть і сьогодні. Завжди є ті, хто не зможуть і не захочуть, кому вже не на часі, але всі, хто ще молоді й пасіонарні, знайдуть спосіб, побачити світ. Тим більше, коли в безвізовому просторі авіабілет зі Стокгольму до Барселони коштує в багато разів дешевше, ніж з Києва до сусідньої Одеси... Аргументів купа, але ті, хто мислять категоріями майбутнього їх і так не потребують, а ті хто досі душею в «совку», нічого крім московського агітпропу під українською маскою не почують», – зазначив Чорновіл.