Эксперт: Путину и его друзьям уже не удастся оспорить решение ЕС о предоставлении Украине «безвиза»

Европарламент проголосовал абсолютным большинством за предоставление «безвиза» для Украины. Сейчас для всех бюрократических процедур и решения Совета Европейского Союза нужно примерно 2 месяца, поэтому формально «безвиз» будет введен в первой декаде мая, когда Совет ЕС утвердит решение Европарламента. «Сейчас даже не могу себе представить, чтобы могли возникнуть какие-либо препятствия. Моя узкая специальность в международном праве – право Европейского Союза, поэтому могу утверждать, что реальных препятствий уже быть не может, возможны минимальные задержки, но и это уже вряд ли», – прокомментировал информацию политический эксперт Тарас Черновил.
По его словам, против предоставления «безвиза» традиционно были друзья Путина – крайние «левые» и крайне «правые». Тарас Черновил подчеркивает, грустно, что сегодня против нашей евроинтеграции не просто соединились усилия «левых» сил и националистов в Европе, но и пропутинских националистов там и еще неизвестно чьих националистов здесь в Украине.
«Несмотря на популистское сопротивление – с праздником и не обращайте внимания на всех этих кликуш, которые вам будут доказывать, что этот «безвиз» украинцам совсем не нужен и неинтересен. Все будет хорошо и с этим решением тоже станет лучше», – подытожил Тарас Черновил.