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Олег Пономар: наперекір ворогам, Україна – це Європа

Олег Пономар: наперекір ворогам, Україна – це Європа
Відомий політичний оглядач Олег Пономар на своїй сторінці у Facebookk прокоментував новину, яка зовсім недавно надійшла з Європарламенту – там проголосували за надання Україні безвізового режиму, про що передає replyua.net. У зв’язку з цим експерт акцентував увагу на тому, що не здійснилися прогнози та побоювання деяких скептиків щодо того, що сьогодні таке довгоочікуване для багатьох громадян України рішення не буде прийняте. «Україна – це Європа», - підкреслив Пономар та спрогнозував подальші кроки на шляху до євроінтеграції української держави.

«Остаточна ратифікація Сенатом Нідерландів асоціації України з ЄС. Терміни - Травень, червень 2017 року. НАТО. Тільки так - спочатку НАТО і потім - вступ до ЄС. Це відома формула для всіх, це аксіома: вступ в ЄС - через (і після) вступу в НАТО. Перед нами Боснія і Грузія. Грузія почне переговори про вступ вже в кінці цього року.
Україна може отримати ПДЧ (План дій для членства) в 2020-2021 роках. Вступ до ЄС. Терміни - приблизно 2025 рік. Звичайно, для виконання такого амбітного плану всім доведеться добре попрацювати і змінити країну. Вигадувати велосипед не потрібно - потрібно робити те, що просить і радить Захід - ЄС, МВФ, НАТО. Вірити, трудитися .. Не звертати увагу на скигліїв і скептиків», - написав Олег Пономар.

На завершення свого посту оглядач ще раз привітав своїх співгромадян із сьогоднішньою новиною – з поверненням України до свого європейського дому.

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