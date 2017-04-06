Економіст: влада лише імітує бурхливу діяльність, займаючись своїми справами

Експерт з питань економіки Павло Роднін на своїй Facebook- сторінці пише, що біда українського соціального суспільства полягає в тому, що по його (суспільства) ієрархічним сходам, вгору рухаються не ті, хто має ті якості ефективних управлінців, які вміють думати про людей і країні, а найбільш безпринципні, малоефективні (для суспільства) екземпляри, які думають тільки про особисту наживу, передає replyua.net.
«Всі представники української державної влади, за вкрай рідкісним винятком, вже давним-давно досягли свого рівня некомпетентності, і лише тільки імітують бурхливу державну діяльність, займаючись своїми справами. Тотальна некомпетентність керівників держави різних гілок влади, посилення корупційної олігархічною системою суспільних відносин, що діє в Україні, призвела до того, що наша держава опинилася на межі повного економічного і соціального колапсу», - вважає експерт.
Роднін додав, зо передумов для поліпшення ситуації, при сьогоднішньому якості влади, поки не видно. «Як говорить ще один закон «мерфологія»: «Нинішні події мають тенденцію розвитку від негативних до гірших». Нам потрібен чіткий план дій, покрокова Програма розвитку України, яка змусить будь-якого, навіть слабо компетентного керівника, діяти за жорстко встановленим алгоритмом», - зробив висновок експерт.