Бірюков про армію Канади: забезпечені, але не жирують

Юрій Бірюков, відомий український волонтер, розповів про фінансовий і матеріальне забезпечення військовослужбовців армії Канади. За його словами, там забезпечені, але не жирують, передає replyua.net.
Бірюков на своїй сторінці в Facebook виклав тези відвертої розмови з капралом підрозділу розвідки 4-ї дивізії збройних сил Канади. І ось що розповів канадець. Форму і екіпіровку видають безкоштовно, нічого самому докуповувати не потрібно. Причому, якщо ти достроково зносив або пошкодив форму (наприклад, на рік видається 3 літніх комплекти), то тобі видадуть додатковий комплект безкоштовно. Головне - здати пошкоджену форму, «навіть якщо порвав її в мотлох», тому що обмундирування - державна власність.
Житлом армія своїх підлеглих не забезпечує. Казарм немає взагалі, тому що всі військовослужбовці в країні кленового листа - контрактники. За квартиру або будинок платять зі своєї зарплати. Хочеш - орендуй квартиру на території розташування частини, але абсолютна більшість воліє жити за межами бази. А ось зарплата за канадськими мірками невелика. Співрозмовник, капрал з 12 роками вислуги, в рік отримує 55 тисяч канадських доларів - після вирахування податків на руках залишається 45 тисяч. З огляду на оплату житла, харчування сім'ї та оплату дитячого садка для дітей - виходить впритул.