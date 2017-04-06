Журналістка: на місці Гонтарєвої я б вчинила так само

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Відома українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментувала пікет під стінами будинку, де мешкає голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. За словами журналістки, на місці Гонтарєвої вона би теж сказала, що йде у відставку аби менше було відмивати паркан від намальованих поросят і доларів, щоб бунт баб поїхав на навчання в свої коледжі чи на роботу.«Головне – боротьба з російськими банками не в тому аби вибити десь шибку, замурувати вхід чи намалювати слово якесь негарне на паркані Гонтарєвої. Стратегія є? Немає. У нас керівники акції роками не ходять на роботу в парламент. У нас хедлайнери антикорупційного руху обслуговуються у ВІП-відділеннях «Сбербанку Росії». У нас більше мільйона вкладників в російських банках», – написала Марина Данилюк-Ярмолаєва.За її словами, у багатьох українців назбиралося чимало запитань до Валерії Гонтарєвої, однак сказати, що НБУ нічого не робить в цій темі – відверта брехня. «Ось DW зробило гарний інформативний ролик про частку російських банків в Україні, про їх збитковість і про те, що за останній рік російські банки в Україну завели 73 мільярди гривень, що є дві третини прямих інвестицій в Україну», – зазначила журналістка.