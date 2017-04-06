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Финансист: в Украине набирает обороты очень жесткая манипуляция

Финансист: в Украине набирает обороты очень жесткая манипуляция
Украинский финансист Сергей Фурса в своем блоге пишет, что долгожданный кредит МВФ получен и тут же много людей начали доказывать, что кредиты МВФ не помогут экономике Украины, что кредитование – это путь в никуда, что мировая закулиса получает украинские ресурсы в обмен на кредиты, которые надо отдавать и про внуков вспоминают. В общем, стандартный набор фраз и сразу следует вывод – да зачем нам этот МВФ и потом люди должны подумать, что и требования Фонда выполнять не надо. Результат – желание коррупционеров достигнуто, можно расслабляться. По словам финансиста, это пример очень жесткой манипуляции, когда около экономические рассуждения призваны направить общественное мнение против реформ. Бороться не с изменениями, а с мотиватором этих изменений.

По словам Сергея Фурсы, критики сотрудничества с МВФ говорят, что Фонд не сделал Украину богатой, а мы целых 2 года уже с ним вместе, а значит, идет логический вывод, не надо следовать рекомендациям МВФ и тогда гораздо легче, например, не проголосовать за антикоррупционный суд или оставить дыру в таможни, заблокировав ввод кассовых аппаратов.

«Да, мы остаемся бедными, но, кто сказал, что мы должны были стать богатыми? Международный Валютный Фонд не делает страну богатой, он лишь спасает ее от катастрофы, а дальше уже сами. Более того, экономическая системная очень инертная. Решения, которые принимаются в 2014-2016 годах приводят к результату через 3-5 лет, потому что легко просто взять и раздать деньги. Тогда инфляцию вы увидите сразу, но, когда вы меняете фундамент, делаете структурную реформу, то и результаты приходят гораздо позже», – отметил эксперт.
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