Муждабаев: в программе Саакашвили обсуждают блокаду ОРДЛО, но все забыли про Гражданскую блокаду Крыма

На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев пишет о том, что в программе Михаила Саакашвили активно обсуждали блокаду ОРДЛО, но при этом никто не вспомнил о Гражданской блокаде Крыма, передает replyua.net.
«В 1987 году именно крымские татары начали первыми системную борьбу с СССР. Они устроили массовый митинг в Москве, и внутри Украины именно крымские татары начинали борьбу с СССР. Нам нужно всем работать и жить каждый день, чтобы нанести агрессору максимальный ущерб. Всю державу собрать в кулак. Иначе быть не может», пишет Муждабаев. По его словам, в обратном случае нашу страну ожидают смерть и предательство.
«На двух стульях сидеть нельзя, поскольку между ними будет неизбежный провал. Я удивляюсь, почему этого до сих пор не увидел наш президент. Шансы у него были, они остаются и сейчас, но он их не использует», отмечает журналист. По его мнению, Порошенко роет себе политическую могилу, но больше жаль того, что время уходит, оно теряется.