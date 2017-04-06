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Саакашвілі продовжує шукати себе: не вийшло стати прем’єром, добитися дочасних виборів – пішов у телеведучі

Саакашвілі продовжує шукати себе: не вийшло стати прем’єром, добитися дочасних виборів – пішов у телеведучі
Відома українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментувала дебют на журналістській ниві Міхеїла Саакашвілі, яку вже до нього «стоптав» не один український політик, згадати, хоча б нардепа Надію Савченко, яка вже «обжилася» в ролі телеведучої на Ньюс Ван. Лідер української партії «Рух нових сил» вчора провів перший ефір на каналі ZIK, де він вів програму «Інша Україна». За словами блогера, Міхеїл Саакашвілі зі шматком антрациту виглядав ефектно, не так яскраво, як Олег Ляшко з землею на губах чи після поцілунку з коровою, але нормально.

Марина Данилюк-Ярмолаєва звертає увагу на те, що майже все російською мовою, крім титру «Інша країна». І це ж західна інформаційна агенція, а по факту вийшла калька на Савіка Шустера. Саакашвілі розкрив тему вугілля на Західній Україні при гостях – Парасюку і Семенченко. При чому вдень блогер Андрій Дзиндзя сфотографував переписку Семенченка про «створення умов для виникнення актуальності в Червонограді».

«Хоча у Саакашвілі не вийшло ні реалізації амбіцій прем'єрства, ані дочасних виборів – він хороший піарник. Знайшов країну легковірних інфантилів, яким можна місяць вішати лапшу на вуха – і вуаля, політичний рейтинг знову іде в ріст», – резюмувала журнлістка.
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