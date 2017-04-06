Петру Порошенку вдалося повторити досягнення гетьмана Павла Скоропадського і провідника Степана Бандери

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Відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що президенту України Петру Порошенку саме час записувати собі ще одну перемогу. Транш МВФ Україні розкритикували й висміяли водночас ідейні «регіонали», серед яких Лукаш, Арбузов, терористи «ДНР» та «ЛНР», російська «вата» та «істинні патріоти України та полум'яні редутники й майданеро-три».«Таким чином Петру Порошенку вдалося нечуване – об'єднати російських великодержавних шовіністів, ідейних малоросів і «істинних українських патріотів». Об'єднати – проти себе. Востаннє так об'єднати ці три категорії людей удавалося лише гетьману Павлу Скоропадському і провіднику Степану Бандері. Теж – проти себе. Не найгірша компанія, як на мене», – написав журналіст.Він прогнозує, що після виділення траншу МВФ на Україну очікує наступна перемога, яку так добивався Петро Порошенко – отримання «безвізу» з ЄС, а тому варто чекати, що противники президента об’єднаються ще міцніше. Нагадаємо, що на останньому засіданні європарламенту парламентарі констатували, що Україна «перевершила очікування» у виконанні вимог для «безвізу».