Олешко: Саакашвили показал политическое шоу с шлюхами и блэкджеком

Поскольку бедный Михаил Саакашвили не смог из-за своей собственной некомпетентности занимать должность губернатора по той причине, что ему, бедному, никогда не давали эфиры, хотя на эфирах в Киеве он бывал намного чаще, чем на эфирах в родной Одессе, сегодня он продемонстрировал в эфире телеканала грандиозное политическое шоу с шлюхами и блэкджеком.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет блогер Мирослав Олешко. По его словам, он послушал это шоу первые минут пять – популизм клоуна, но лишь до того момента, как Саакашвили припомнил, что на родине в Грузии у него имеется собачья будка, площадь которой составляет 75 квадратных метров.
«Поскольку электронную декларацию Саакашвили, вероятнее всего, заполнял не сам Саакашвили, а злочинна влада, он узнал, что будка – 97 квадратных метров, а еще имеется квартирная будка площадью 754 квадратных метра. А это даже больше, чем хонка у Виктора Януковича в Межигорье. Но Миха наверно забыл, что размер будок больше, чем он озвучил в эфире», отмечает Олешко.