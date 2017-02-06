Блогер: росіяни регочуть з нашого символу, бо їхня планка культурного розвитку – це «анальні кульки»

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Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що в Росії вже щосили стібаються, називаючи рекламу і сам логотип «Євробачення-2017» «анальними кульками». У нас лопатами копають, а там з них їдять; у нас ложками їдять, а там на них грають; наші красуні носять намисто на своїх чарівних грудях, а в них намисто, очевидно, пхають в різні отвори.«Слідом за «мыжебратьями» тему «кульок» підхопили місцеві «професійні українці», які знаються на культурі і традиціях України, як коза на астрономії. На логотипі зображено не намисто. На логотипі зображена жіноча прикраса, яка зараз називається кольє. Колись, 2,5 тисячі років тому в наших степах жив народ, що є одним з пращурів українців – скіфи. На згадку про свою самобутню культуру вони залишили нам знамениту пектораль, прикрасу і одночасно – давній бойовий обладунок воїна, який існував в нашому степу задовго до появи и скіфів, і греків, і єгиптян. Ось звідки форма «намиста», яке пізніше стало в Європі кольє», – зазначив Павло Правий.За його словами, ще раніше, 8 тисяч років тому, в наших землях існувала ще одна потужна культура, яка теж дала один з витоків української нації: Трипілля-Кукутені. Частина візерунків, яки мі бачимо на «намисті» - звідти. А інша частина – від іншої, може, навіть,потужнішої культури, яка квітнула у степах наших приблизно в ту саму сиву давнину – їх зараз називають давніми аріями. І за кожним з них приховано глибинну сакральну символіку, давню світлу магію, яка захищала протягом тисячоліть трипільців, а потім наступні тисячоліття та століття їхніх нащадків-українців. То особлива магія - магія Вищнього та пресвітлої Діви.«Ну, а кольорова гама «намиста» - тут без коментарів. Будь-яка людина, котра має хоча б одну звивину в голові натяк розуміє. Інші – то, вибачте, не люди, то – організми, які керуються трьома інстинктами. Відтак, реготати з «намиста» можуть лише росіяни регочуть, бо абсолютно не розуміються на сакральній символіці, що зайвий раз доводить: вони не є нащадками ані аріїв, ані трипільців, ані скіфів, ані сарматів. Вони – з іншого коріння вийшли. Того, що у Старому заповіті називається народом Гога і Магога», – підсумував блогер.