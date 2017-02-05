Блогер розповів на кого працюють Парасюк та Семенченко



Відомий український блогер Павло правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що останні дві доби стало зрозуміло на кого працюють нардепи Володимир Парасюк і



«Не треба мати три класи освіти, аби розуміти: ніхто не відправить ешелон, знаючи, що попереду сидять «блокіратори». І треба бути зовсім божевільним, щоб покласти у вагони зброю. Це ж треба було придумати таку нісенітницю. Зброя у пульмановських вагонах через станцію, де тирять все, що можна, без охорони, просто так, навалом, як дрова», – написав блогер.



За його словами, виходячи з цього абсурду, журналісти почали перевірку сенсації і виявилося, що це – цілковита брехня, а фото – з інших часів, і навіть географічних широт. Брехню цю почав розповсюджувати широко відомий у вузьких кругах журналіст Ростислав Демчук. «Той самий, який пише для сайту «Обозриватель», що належить близькому партнеру Шуфрича Михайлу Бродському, тому самому, який працює на пана Тягнибока, той самий, кого вже не раз ловили на брехні. Зараз Ростислав активно відбивається від людей, які хочуть казати йому своє «дякую», – резюмував Павло Правий.

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Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей Відомий український блогер Павло правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що останні дві доби стало зрозуміло на кого працюють нардепи Володимир Парасюк і Семен Семенченко . Вже другу добу Україною поширюється хвиля брехні про те, як «блокіратори» начебто виявили у потязі зброю, яка їхала з України в «ЛНР» і «ДНР».«Не треба мати три класи освіти, аби розуміти: ніхто не відправить ешелон, знаючи, що попереду сидять «блокіратори». І треба бути зовсім божевільним, щоб покласти у вагони зброю. Це ж треба було придумати таку нісенітницю. Зброя у пульмановських вагонах через станцію, де тирять все, що можна, без охорони, просто так, навалом, як дрова», – написав блогер.За його словами, виходячи з цього абсурду, журналісти почали перевірку сенсації і виявилося, що це – цілковита брехня, а фото – з інших часів, і навіть географічних широт. Брехню цю почав розповсюджувати широко відомий у вузьких кругах журналіст Ростислав Демчук. «Той самий, який пише для сайту «Обозриватель», що належить близькому партнеру Шуфрича Михайлу Бродському, тому самому, який працює на пана Тягнибока, той самий, кого вже не раз ловили на брехні. Зараз Ростислав активно відбивається від людей, які хочуть казати йому своє «дякую», – резюмував Павло Правий.