Блогер: главарям «ЛНР» лучше перестать ездить в лифтах, машинах, иначе их ждет плохой конец

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Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что сегодня утром на тот свет отправился начальник всей «народной милиции ЛНР» полковник Олег Анащенко. Официальный представитель «народной милиции» Андрей Марочко конечно, знает, кто это сделал: украинские спецслужбы. По мнению блогера, не нужно даже спорить, пусть пугает орков. Если в украинских спецслужб руки дотянулись до главного полицейского, пусть остальные полицейские, старосты и другие изменники Родины испытывают постоянное внутреннее давление.По словам Павла Правого, Анащенко – большая шишка. В 2015 году он был начальником «войск ПВО» всей «ЛНР», в феврале 2016 – первый заместитель командующего корпусом «народной милиции ЛНР», а с марта того же года – начальник штаба всея «народной милиции».Блогер подчеркивает, что поверхностный анализ фото машины дает основания сомневаться в утверждении «милиции ЛНР» о подрыве «Тойоты» на фугасе. Вывернутый наружу металл с левой стороны машины и отсутствие видимой воронки намекают на взрывное устройство, заложенное под, скорее всего, заднее сиденье. «Филигранная работа, которая возможна только при наличии в ближайшем окружении главного полицейского специальных секретных людей...», – написал блогер.