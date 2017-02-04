Эксперт рассказал, как Саакашвили хотел обхитрить Ющенко и привести Грузию в НАТО

Известный политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что экс-губернатор Одесской области, а ныне опальный оппозиционер Михаил Саакашвили заявил, что идею референдума по НАТО президент Украины Петр Порошенко взял у него. «Если следовать логике грузинского реформатора, то умение дышать, есть и пить Саакашвили взял у меня, ведь я начал все это делать на три с половиной года раньше него», цитирует Черновила replyua.net.
Эксперт напоминает, что референдум о вступлении в НАТО Грузии действительно был проведен еще в 2008 году и не имел никакого последствия. В Грузии и в Украине специалисты очень хорошо знают, что еще в конце девяностых в НАТО было принято жесткое решение, возможность вступления Грузии по геополитическим мотивам привязали к вступлению Украины и определили, что грузины могут на что-то рассчитывать только после украинцев, диаметрально противоположно тому, что вышло из «безвизом».
«Поэтому референдум в Грузии Саакашвили задумывал, как раз против Украины. Тогда у экс-президента Ющенко его планы по интеграции провалились и Саакашвили хотел, размахивая результатами волеизъявления, плевать на своего партнера, переступить через него и разыграть сепаратный план для Грузии. Вот такая история скрывается об идеи Саакашвили относительно членства Украины в НАТО», – подытожил Черновил.