Писатель назвал обстоятельство, которое поможет изменить будущее Украины

В положительную сторону будущее Украины сможет изменить только гражданское общество, и многие из тех вопросов, которые поднимались во время Майдана, так и не были решены.
Как передает replyua.net, об этом писатель Сергей Жадан рассказал в интервью Новому времени. По его словам, Майдан является дверями, которые еще пока не закрыты, и большинство вопросов, поднятых на обсуждение три года назад, требуют решения, и у этой истории должно быть продолжение. По его словам, многие люди под словом «патриотизм» подразумевают самые разные вещи. «В свое время общественных лидеров у нас вытеснили политики, но лидеры никуда не делись, они просто стали активистами или добровольцами, идущими на фронт», отметил писатель.
По мнению Жадана, многие из тех, кто выходил на Майдан, уже отказались от своих ценностей, а другие, из тех, кто готов был отдать жизнь за Украину, ведутся на разные спекуляции. Также писатель напомнил о временах Революции Достоинства и подчеркнул, что на Майдане звучали только искренние слова, там не было пафоса.