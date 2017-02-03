Лукашенко рассказал, в каких отношениях находится с Путиным

Елена Рыковцева, российская журналистка, сегодня на своей странице в Фейсбуке прокомментировала заявление Александра Лукашенко, прозвучавшее во время пресс-конференции, сообщает replyua.net.
По словам журналистки, президент Беларуси заявил о том, что находится в дружественных отношениях со своим российским коллегой. Рыковцева процитировала Лукашенко: «Это Трамп может конфликтовать со своим коллегой из Австралии, а мы с Владимиром Путиным дружны, и мне Путин говорил, чтобы я не обращал внимания, что там у нас разные силы. Он мне не может сказать всего, но там разные силы даже в руководстве, и такое никуда не годится. Об этом я и говорю своему другу-президенту». По словам Рыковцевой, Лукашенко также приводил слова российского президента о развале СССР.
«Саша, я не понимаю, когда это все произошло. От кого мы тогда хотели быть независимыми?». Напомним, что сегодня президент Беларуси, несмотря на его дружбу с Путиным, обвинил соседнюю Россию в нарушении межгосударственных соглашений об установлении погранзоны.