Журналист: к таким, как Жириновский каждое слово вернется сторицей

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Известный журналист и блогер на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что пока российские террористы обстреливают пункты обогрева и жилые кварталы, гибнут украинские ребята в Авдеевке и других населенных пунктах Донбасса, в прямом эфире федеральных каналов российская элита делит Украину. Главным желающим «четвертовать» Украину опять выступил одиозный Жириновский.«То, что говорит Жириновский – это открытый призыв к войне и ненависти, разжигание межнациональной розни и преступление. Сколько еще автомойщиков, насмотревшись этого, сегодня взяли билет до Ростова-на-Дону? Пиар на крови, пик цинизма, который словно губки впитывают россияне, сжимая кулаки от злости к когда-то братскому народу», – написал журналист.Александр Тверской подчеркивает, жалко, что Жириновский, скорее всего, не доживет до суда. Россия окончательно стала безумной, опустившаяся страной-убийцей, оказавшись абсолютно за гранью. «Главное, что такие, как Жириновский чувствуют свою безнаказанность. Все вернется сторицей, каждое слово, каждому воздастся от мала до велика», – резюмировал журналист.