Эксперт: эскалация конфликта будет только возрастать, и это политический шантаж Кремля

Сейчас можно ожидать лишь того, что ситуация на Донбассе только ухудшится, а количество обстрелов снова возрастет. Как информирует replyua.net, об этом на Обозревателе пишет военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, даже, если активность боевиков не возрастет, она обязательно сохранится на текущем уровне. «Эскалация конфликта на востоке – это продолжение политического шантажа России. Россия через нанесение потерь путем обстрелов принуждает Украину к таким политическим решениям, которые предусмотрены Кремлем в рамках выполнения Минских договоренностей. Россия не собирается снижать степень давления, более того, она может усилить это давление, и так будет происходить до тех пор, пока не прояснится ситуация по будущим отношениям РФ и США», отмечает Жданов.
По его мнению, у Путина почему-то сложилось такое впечатление, будто новая администрация Соединенных Штатов закрывает глаза на его действия в Украине и не собирается вмешиваться в конфликт. «Следующие действия предвидеть сложно, но нужно понимать, что запас прочности у боевиков довольно большой», считает эксперт.