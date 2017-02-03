Блогер: сторонники «русского мира» продолжают осквернять украинские памятники

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Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сторонники «русского мира» продолжают осквернять памятники в Украине. Одна из свежих новостей – осквернение памятника Ивану Сирко в Харькове. Ранее была осквернена «Криивка» на Львовщине, побитые статуи в «Софиевке» в Умани.«Они плюют в душу. Они хотят снова и снова сделать больно, они прекрасно понимают, что памятник-то все равно, он каменный или бронзовый. Небезразлично людям, которые видят презрение в своих героев, ценностей и потерю своего исторического наследия, людям, которые способны переживать за это», – написал Дмитрий Вовнянко.По его словам, быдло мстит цивилизации, гадит под дверью. Быдло прекрасно понимает – оно уже неспособно создать те прорывы в технологии и те образцы искусства, как американцы, французы или англичане, которые нас поразили и вызвали бы в нас симпатию к ним. «Создать майкрософт или фейсбук им невтерпеж, а сайт на иностранном партии сломать – легко. Создать то, что по гамбургскому счету прославит твою страну и твою нацию, им – никак, а памятник краской облить – с удовольствием. Быдло не создает, быдло разрушает и обгаживает», – подытожил журналист.