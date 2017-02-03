Блогер: ближе всего Украина была к членству в НАТО при премьере Тимошенко

Украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook пишет о том, что президент Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. Блогер подчеркивает, что чрезмерного восторга эта новость не вызывает потому что согласие украинских граждан стать членами НАТО, еще не означает, что в НАТО нас примут.
«Так, за членство в НАТО в Украине сейчас 54% населения, против 16% в 2013 году. И чтобы нас в НАТО приняли, надо чтобы страны-члены Альянса нас в НАТО пригласили, а это общее согласие всех 28 членов. Кроме того для страны-кандидата на вступление создается План действий членских, который страна должна пройти и выполнить, и только когда выполнит – принимается решение, брать нового члена в их элитный клуб – или нет», – написал Дмитрий Вовнянко.
По его словам, впервые Украина могла приблизится к членству в НАТО в 2006 году во время посещения штаб-квартиры НАТО премьер-министром Украины, но так как премьер-министра звали Виктор Янукович, как-то не заладилось.
Вторая возможность была, когда в 2008 году штаб-квартиру НАТО посетил опять таки премьер-министр Украины – на этот раз это была Юлия Тимошенко, она не просто посетила, а имела на руках вполне конкретные директивы от президента Виктора Ющенко по действиях по получению членства в НАТО. И вот эти самые директивы президента Ющенко премьер Тимошенко откровенно проигнорировала – переговоры с руководством НАТО провела в ключе не «нам надо, мы хотим и готовы работать», а «ну... мы, в принципе, не против...».
«У нас много писали, что на Бухарестском саммите ПЧД Украина не получила из-за противодействия российских спецслуб, но почитайте прессу февраля 2008 года – вы увидите, что главной причиной того, что ПЧД Украина не получила, была именно позиция премьера Тимошенко, провал получение ПЧД Украиной был очевиден уже тогда», – отметил блогер. По его словам, Тимошенко пожертвовала членством в НАТО, чтобы привлечь к себе голоса избирателей востока и юга страны, так же как и сейчас она завоевывает своими интересными заявлениями и одновременно – устами Надежды Савченко.