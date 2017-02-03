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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Блогер: футболист Роман Зозуля – это и есть Украина

Блогер: футболист Роман Зозуля – это и есть Украина
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что те, кто в ситуации с Романом Зозулей видят крах, Апокалипсис и страшный удар по Украине, на самом деле очень и очень сильно ошибаются. Игроки футбольного клуба «Бетис» провели вчера у себя на стадионе флешмоб в поддержку Романа специально для болельщиков и журналистов. Футболисты едва ли не открыто назвали фанатов «Райо Валикано» придурками, которые верят в тупую ложь российской пропаганды. «Я – Зозуля», - воскликнули на камеры футболисты «Бетиса». Такой ответ футболистов «Бетиса» был вызван тем, что фанаты «Райо Валикано» якобы назвали Зозулю нацистом из-за его политических взглядов.

«Пропагандистам в Москве самое время рвать у себя волосы на груди. Такую грандиозную информационную пощечину российские агитаторы давно не получали. Ведь теперь «дело Зозули» пойдет испанскими СМИ, не только спортивными. Пойдут интервью самого Романа, он уже может сказать красиво и убедительно, где надо искать фашистов и, кто жертва в противостоянии Украины с Россией. СМИ вспомнят и о том, что ООН, ЕС, ОБСЕ, практически все страны, включительно с Испанией считают именно Кремль ответственным за войну на Донбассе», – написал блогер.

По его словам, самое интересное то, что российские пропагандисты в случае с Зозулей наступили на свою же мину, которую наложили еще год-два назад, разместив в соцсети посты на английском про «фашиста-Зозулю», который активно помогает «укро-фашистским войскам» и добробатам, а потом еще и заказав летом 2016 года нескольким продажным испанским газетам статей о том, как Зозуля «прибыл в Испанию с нацистских символом – Тризубом на футболке».

Блогер подчеркивает, что, когда стало известно, что «Райо Валикано» берет в аренду этого футболиста, фанаты начали шуршать по сети, чтобы узнать о Зозуле как можно больше и натолкнулись на посты россиян. «Представляю, как с них сейчас смеются болельщики других команд, как пытают их в футбольных сообществах Фейсбука. Представляю, как недалекие фаны «Райо», упиваются с горя и стыда пивом и плачут: «Какие же мы придурки! Повелись на туфту».

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