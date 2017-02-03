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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Дипломат об итогах заседания Совбеза ООН: совсем скоро США снова станут главным врагом Путина

Дипломат об итогах заседания Совбеза ООН: совсем скоро США снова станут главным врагом Путина
Известный украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Совет безопасности ООН не увенчался никакими особо впечатляющими результатами, все остались при своих позициях. Лишь, возможно, Египет «дрейфонул» в сторону Кремля.

По словам Вадима Трюхана, после окончания заседания Совбеза ООН можно сделать несколько выводов, один из которых это то, что США снова станут главным врагом Владимира Путина и очень быстро. Также стало понятно, что воевать за Украину или вместе с нами как никто не был готов, так и остается не готовым. Также стало понятно, что вскоре возможна более серьезная эскалация конфликта на Донбассе. Путин может осмелиться пойти Ва-Банк.

«После очередной эскалации терпение у некоторых тяжеловесов прервется и тогда России будет не сладко. Судя по риторике некоторых выступающих, раздражение нарастает. Все нормально в той ситуации, какая она есть. День не выиграли, но и не проиграли. Единственное, что плохо, и то очень плохо, - снова погибли граждане Украины в Авдеевке. И то когда? Во время самого заседания Совбеза ООН. Кто поверит, что эти грубые обстрелы самодеятельность так называемых «шахтеров и трактористов», кто-то думает, что на этот сигнал из Кремля не обратят внимание Трамп, Меркель, Мэй и другие?», – подытожил дипломат.
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