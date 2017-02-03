Оппозиционер: Украина должна проявить активность в информационной сфере, чтобы сломать планы России

Если Украина начнет проявлять большую активность в информационной сфере, она может нарушить планы России узаконить вторжение на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявила Ольга Курносова, российский оппозиционер.
По ее словам, нужно проявлять не только активность в украинской информационной сфере, но и оказывать влияние на информационную сферу России. «Можно сделать намного больше, чем делается на сегодняшний день. В России можно найти независимых блогеров и журналистов, поддерживающих Украину. Если поддерживать с ними контакт, можно много добиться. У Украины есть друзья не только в Евросоюзе, но и в России, однако с ней фактически никто не работает», отметила оппозиционер.
По ее мнению, на российское информационное пространство можно оказывать давление. Напомним, что ранее Бачо Корчилава, экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине, заявил о том, что Россия намеревается получить немало выгод от обострения военного конфликта в Украине.