Эксперт: дождались, украинские оппозиционеры начали цитировать Путина

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что своей цитатой президент РФ Владимир Путин окончательно расставил все точки над «і». Вчера Путин открыто заявил, что многочисленные неудачи в разных сферах привели к тому, что в Украине подняла голову оппозиция, а власть тут же решила ее заткнуть. Конфликт на Донбассе, как ничто другое лучше подходит для таких действий.
По словам Тараса Черновила, такими заявлениями Путин открыто поддерживает украинскую, если так можно выразиться, оппозицию. «Если вслушаться, то наши оппозиционеры один в один говорят словами Путина. Единственное, я против тезиса, которую уже услышал от кого-то из властной команды, что это впервые Путин поддержал нашу оппозицию, а как трактовать полную поддержку арестованной Тимошенко? О заявлениях в поддержку сперва регионалов и коммунистов, а теперь оппоблоковцев и говорить не приходится», – написал эксперт.
По его словам, не стоит забывать, что у нас война гибридная, а значит внутренняя дестабилизация является ключевым фактором борьбы против Украины, а действуют и говорят наши оппозиционеры с Путиным синхронно. Как пример эксперт предлагает вспомнить заявления Тимошенко перед отлетом на очень дорогой молитвенный завтрак в США, тогда она подчеркнула, что «власти выгодна война», но в это время уже раз двадцать эту фразу повторили основные российские спикеры.
Также Черновил предлагает вспомнить упомянутую фразу Путина: «Украинские власти разжигают конфликт, чтобы отвлечь граждан от внутренней ситуации в стране» продублировал Семен Семенченко-Гришин: «Ситуация в Авдеевке полностью связана с блокадой торговли на крови». «И кто-то еще будет мне доказывать, что так называемый план «Шатун» – это выдумка?», – резюмировал эксперт.