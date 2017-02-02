Эксперт: теперь Россия будет сбивать все, что увидит

Россия продемонстрировала, что готова идти до конца, когда обстреляла украинский самолет в Черном море, и, если Украина снова промолчит об этом инциденте на мировой арене, она признает наличие «гражданского противостояния», а не российской агрессии. Как информирует replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Олег Жданов, военный эксперт.
«Независимо от расклада, Россия будет идти до конца, и она уже это продемонстрировала. Также Россия дает Украине понять, что воздушное пространство в зоне интересов РФ, и оно является неприкосновенным. Предупредительные очереди в сторону украинского самолета были даны демонстративно», подчеркнул Жданов. По его мнению, такое жесткое поведение свидетельствует о том, что Россия теперь планирует сбивать абсолютно все, что пролетит без ее разрешения в воздушном пространстве.
Напомним, что самолет находился в воздушном пространстве Украины, и Жданов подчеркнул, что Крым является украинской территорией, и, согласно международным правилам, эту территорию должны патрулировать диспетчеры из Украины, а ПВО Украины должна обеспечить безопасность полетов, но Россия теперь считает полуостров своей территорией.