Алексей Заводюк: Украине все-таки придется выбирать один из двух сценариев событий на Донбассе

Журналист Алексей Заводюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что решения по Донбассу принимать все равно придется и уже очень скоро. Нам нужна ясная цель и нам нужны правила, по которым мы будем к этой цели двигаться. Модель реакции на события, когда мы просто плывем по течению и реагируем на внешние раздражители, себя уже исчерпала и события в Авдеевке, говорят нам именно об этом. Путин ведет свой сценарий и если у нас не будет ответного сценария, наша эффективность в этой войне будет низкой, а потери высокими, считает журналист.
«У нас есть два сценария поведения по Донбассу. Осторожный и оборонительный, по которому мы идем сейчас – упереться рогом и держаться, ожидая, что ситуация разрешится в нашу пользу. Второй сценарий – проактивный, когда мы принимаем реальность, признаем ситуацию такой, как она есть, называем вещи своими именами и начинаем работаться с этой реальностью», – написал Алексей Заводюк.
По его словам, это просто две разных модели поведения, они не хорошие и не плохие. Принятие какой-то из моделей само по себе ничего нам не гарантирует, ни одна из этих моделей не гарантирует нам возврата Донбасса и прекращения войны. Все будет зависеть от нашей эффективности в рамках выбранной модели.