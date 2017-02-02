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Загородний: то, что срабатывало при Обаме, больше не сработает при Трампе

Загородний: то, что срабатывало при Обаме, больше не сработает при Трампе
Сейчас журналисты интересуются, какие еще дипломатические шаги может предпринять Украина, но теперь Украине придется играть только на опережение, а не ждать, что все само по себе рассосется – это срабатывало при Бараке Обаме, но при Трампе уже не сработает.

Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал эксперт Тарас Загородний. По его словам, чтобы ответить на атаку в Авдеевке, Украина должна потребовать усиления антироссийских санкций – к примеру, Запад может ввести против России нефтяное эмбарго. «Вероятно, это предложение с интересом восприняли бы в американской Республиканской партии, лоббирующей нефть и газ. Там спят и видят, как нарастить экспорт в Европу. Иран и Саудовская Аравия тоже воспримут такое предложение с энтузиазмом, и они закроют дефицит нефти», отмечает Загородний.

По его словам, если такое предложение с первого раза не пройдет, все останутся довольны, если сохранятся нынешние санкции. «Речь идет о программе минимум, поскольку играть нужно с умом. За нас нашу работу уже никто не сделает», считает эксперт.
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