Дипломат: пока что единственным лоббистом продления антироссийских санкций оказалась Тереза Мэй

Известный украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что окружение президентов, что заседают в Белом доме, традиционно очень трудно достижимо для дипломатов. Они – не публичные политики. Зато они легко достижимы для определенной категории посетителей, особенно тех, кто способны профинансировать хороший девелоперский проект миллиардов так на полтора или, не поднимая публичной или бумажной пыли, пополнить избирательную копилку суммой с неприличной с точки зрения «продажных» либеральных СМИ количеством нулей.
«Эта категория «бюрократов» может быть освоена не дипломатами, а лоббистами, которые, как мы знаем, теперь у нас есть. Хотелось бы, правда, чтобы заказчики ставили перед ними задачу не в кабинет к президенту США завести, а решить проблему продления санкций против РФ, или там получение определенных видов вооружений, или там увеличение суммы ежегодной помощи, но это я замечтался. Кто бы это за свои 50 тысяч долларов в месяц ставил американским лоббистам задачу решать проблемы украинских налогоплательщиков?», – написал Богдан Яременко.
По его словам, начальные тенденции очень даже неблагоприятные и даже, если большая умничка и, похоже, крутой профи Тереза Мэй и смогла выжать из Трампа признание, что «говорить об отмене санкций еще рано», украинским дипломатам расслабляться рано, а поблагодарить Терезу Мэй стоит. «Ребята из Белого дома еще удивят мир и нас, ну попробуют – так это точно», – резюмировал дипломат.