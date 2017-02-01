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Эксперт: как же неумело выдают себя соратники Тимошенко, ребята из «Батькивщины»

Эксперт: как же неумело выдают себя соратники Тимошенко, ребята из «Батькивщины»
Известный политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что начитался «знаменитых» цитат молодого нардепа фракции «Батькивщина», соратницы Тимошенко Алены Шкрум. По словам эксперта, после обострения ситуации на востоке страны нардеп почему-то много своих статей в соцсетях удалила, но шлейф комментариев тянется и дальше. Тарас Черновил вспоминает заявление, где Шкрум ради установления мира предлагает отдать Путину, что он хочет.

«Как же неумело выдают себя ребята из «Батькивщины». А сама Шкрум до выборов и некоторое время после них производила неплохое впечатление, пару раз с ней тогда пересекался, но уже в первой половине 2015 года вновь столкнулся с ней на каком-то эфире и был шокирован дремучим ретроградством, манипуляциями и нетерпимостью к чужому мнению. Еще тогда в рекламной паузе сказал ей, что рискует стать похожей на Кужель. Выглядит, что таки догнала и перегнала», – написал Черновил.

Он добавил, что на ее странице в комментариях очень хорошо обосновались различные сепаратисты, которые в один голос поддержали мнение госпожи Шкрум.
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