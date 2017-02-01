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Боровой: Путин совершил настоящее чудо

Боровой: Путин совершил настоящее чудо
Террористы на Донбассе преследуют несколько целей – они хотят создать нестабильность, и с ее помощью управлять ситуацией не только в Украине, но и в ЕС и США, поэтому можно назвать настоящим чудом то, что Путин пока еще не связывает эту ситуацию с условиями по отмене антироссийских санкций.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Константин Боровой. По словам российского политика, военную активность террористов на Донбассе можно пресечь не переговорами, а только военным путем. «В Украине складывается ситуация, когда боевики шантажируют граждан и власть, выдвигая свои политические требования. То, что мы слышим от террористов, - это интересно и любопытно, но не всегда является правдой, поскольку они пытаются оправдать свою активность и террористическую деятельность», подчеркнул Боровой.

По его мнению, эту активность необходимо пресечь военными действиями, а не переговорами, и других путей не может быть. Политик отметил, что все попытки переговоров с боевиками, продолжающие почти три года, заканчивались полным провалом.
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