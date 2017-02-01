Блогер: в Авдеевке гибнут люди, почему же Савченко не едет «решать» вопрос с сепаратистами?

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что большинство сторонников таких активистов, как Савченко, Гришина и Парасюка мыслить не умеют. По словам блогера, хочется задать сторонникам опальных нардепов вопрос, почему Парасюк с Семенченко блокируют второстепенную железную дорогу на Луганщине, которой возят уголь с государственных шахт, но не блокируют более мощные железные дороги в Донецкой области: Донецк-Очеретино-Покровск-Днепр; Донецк-Волноваха-Маруполь; Донецк-Волноваха-КамишЗоря-Днепр; Ясиноватая-Никитовка-Северск-Красный Лиман-Харьков? Ведь этими маршрутами гонят гораздо больше угля с частых шахт, принадлежащих Ахметову иТаруте.
«Если брать уголь с государственных шахт, находящихся на оккупированной территории – «западло», то значит ли это, что нельзя также принимать электроэнергию с частых теплоэлектростанций, которые расположены на оккупированной территории. Почему Гришин с Парасюком не блокируют электрику, которую Украина покупает у Ахметова?», – задается вопросом блогер.
Павло Правый рассуждает, если нельзя брать с оккупированных территорий уголь и электричество, то очевидно, нельзя поставлять туда воду. Значит ли это, что надо взорвать насосные станции, которые качают воду по каналу Северский Донец-Донбасс, чтобы не поить оккупантов в Горловке и Донецке? Если нельзя брать с оккупированных территорий уголь, электричество и нельзя поставлять туда воду, то очевидно, нельзя поставлять туда газ? Значит ли это, что надо взорвать газокомпрессорные станции, которые подают газ из Северодонецка на Дебальцево, Енакиево, Горловку, Донецк?
«К Савченко отдельный вопрос: три дня Авдеевка под огнем вражеских градов. Украинские волонтеры, военные, чиновники Донецкой администрации, простые рабочие, рискуя жизнью, спасают женщин и детей, ремонтируют инфраструктуру. А, где наша храбрая Надя? Почему не в гуще вражеского огня? Почему не поедет в Донецк договариваться о прекращении огня? Они же друзья с сепаратистами! Почему в этот момент ее носит по Европам?», – задается вопросом Павло Правый.