валюта
СпецтемаВійськові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Журналіст: умовою припинення обстрілів для ремонту Коксохіму росіяни виставлять залишення Авдіївки українцями

Журналіст: умовою припинення обстрілів для ремонту Коксохіму росіяни виставлять залишення Авдіївки українцями
Відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що у Москві переконані – десь у чомусь їм пощастить і все повернеться «як було». Незважаючи на те, що проблем все більшає, Кремль продовжує завзято підвищувати ставки – сподівається то на Трампа, то на перемогу Ле Пен, то на Майдан-3, то на можливість залякати вище керівництво нашої країни індивідуальним терором.

За словами Дмитра Вовнянко, у Москві уважно слідкують за ситуацією на фронті і бачать – останнім часом ЗСУ веде «повзучий наступ», повільно, але наполегливо віджимає терени в сірій зоні, займаючи зручні позиції для подальшого ривка вперед. Зайшовши в Авдієвську промзону, ЗСУ взяли під вогневий контроль Ясинуватську розв’язку, просунувшись на Світлодарській дузі ЗСУ взяли під вогневий контроль Дебальцеве. Ударом по зустрічних напрямках з Авдіївки та Світлодарська ЗСУ можуть взяти в котел Горлівку. У напівоточенні сидить Докучаєвськ, удар звідти в обхід Донецька, та допоміжний – з тої ж таки з Авдіївки може відрізати Донецьк від іншої території «ДНР».

«Ключовий пункт в можливих планах Генштабу України – Авдіївка. Що б ви не зробили пріоритетом наступу – Горлівку чи Донецьк, наступати будуть з Авдіївки. ЗСУ можуть «навалитися» на Горлівку і підкріплення з Донецька туди не перекинуть, бо Ясинувацька транспортна розв’язка під вогневим контролем нашого угрупування в промзоні Авдіївки. ЗСУ може рвонути на Дебальцево – і терористи «ДНР» так само не зможуть зманеврувати – знову таки через Ясинувацьку розв’язку. Де не плюнь – влучиш в Авдіївку», – розмірковує журналіст.

На його переконання, в Кремлі розуміють, що ЗСУ можуть в будь-який момент розпочати маневрова ний наступ. Як Москві виправити це становище? Як зробити так, аби ЗСУ в разі наступу загрузли б в обороні сепаратистів? Комплексом заходів, перший з яких – відбити промзону Авдіївки, але практика показує – ЗСУ уже не ті, що в 2014-му. Задіявши всі свої можливості, вибити наші війська з позицій росіяни не можуть. От через це зараз вони й заходилися обстрілювати Авдієвський коксохім. Терористи «ДНР» свідомо ідуть на створення техногенної та гуманітарної катастрофи.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Важное за сутки
31 янв 2017
19940

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

31 янв 2017
14315

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главный урок ужасного обстрела Авдеевки прост и очевиден. По его мнению, каждый здравомыслящий,

31 янв 2017
12142

Тимчук пояснив, які наслідки для РФ матимуть обстріли Авдіївки

В інтерв’ю ЗМІ нардеп Дмитро Тимчук висловив переконання, що оскілки Україна отримала від РФ гарантії у письмовій формі гарантії безпеки, обстріли підконтрольними Кремлю терористами Авдіївка матимуть

Последние новости

Блогер: сравните наступление на Дебальцево и Авдеевку и поймите, что обстрел Авдеевки – это просто нервы Путина

Експерти знайшли докази співпраці Леха Валанси с КДБ

Журналіст: умовою припинення обстрілів для ремонту Коксохіму росіяни виставлять залишення Авдіївки українцями

Обстріли на Авдіївському напрямку зменшилися – Жебрівський

Експерт: обстріл Авдіївки – це помста Путіна за невдалу телефонну розмову з Трампом

Експерт назвав стратегічні причини ескалації боїв на Донбасі

Стало відомо, чому не відбулися екстрені переговори по Авдіївці

Відомий воїн АТО пояснив, чому відбулося загострення під Авдіївкою

Волонтер: Москва снова проиграла, на этот раз в Авдеевке

Семерак: из-за коксохима в Авдеевке может начаться техногенная катастрофа

Нардеп: жителям Донбасса обещали поддержку, но регион на грани катастрофы

В Держдепі США прокоментували загострення ситуації на Донбасі

Пляж в Ялте назвали одним из самых «сексуальных» в Европе

МВФ все ще наполягає на підвищенні пенсійного віку в Україні

МВФ потребовал повысить пенсионный возраст в Украине

Ученые прогнозируют исчезновение ледников в Арктике уже через 25 лет

Військовий розповів про можливості угрупувань Росії на Донбасі

Нардеп: в России началась борьба за кресло Путина

Ситуація під Авдіївкою під цілковитим контролем ЗСУ - Муженко

Рева выступил против блокады оккупированных территорий

 Новости за день