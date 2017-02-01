Журналіст: умовою припинення обстрілів для ремонту Коксохіму росіяни виставлять залишення Авдіївки українцями

Відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що у Москві переконані – десь у чомусь їм пощастить і все повернеться «як було». Незважаючи на те, що проблем все більшає, Кремль продовжує завзято підвищувати ставки – сподівається то на Трампа, то на перемогу Ле Пен, то на Майдан-3, то на можливість залякати вище керівництво нашої країни індивідуальним терором.
За словами Дмитра Вовнянко, у Москві уважно слідкують за ситуацією на фронті і бачать – останнім часом ЗСУ веде «повзучий наступ», повільно, але наполегливо віджимає терени в сірій зоні, займаючи зручні позиції для подальшого ривка вперед. Зайшовши в Авдієвську промзону, ЗСУ взяли під вогневий контроль Ясинуватську розв’язку, просунувшись на Світлодарській дузі ЗСУ взяли під вогневий контроль Дебальцеве. Ударом по зустрічних напрямках з Авдіївки та Світлодарська ЗСУ можуть взяти в котел Горлівку. У напівоточенні сидить Докучаєвськ, удар звідти в обхід Донецька, та допоміжний – з тої ж таки з Авдіївки може відрізати Донецьк від іншої території «ДНР».
«Ключовий пункт в можливих планах Генштабу України – Авдіївка. Що б ви не зробили пріоритетом наступу – Горлівку чи Донецьк, наступати будуть з Авдіївки. ЗСУ можуть «навалитися» на Горлівку і підкріплення з Донецька туди не перекинуть, бо Ясинувацька транспортна розв’язка під вогневим контролем нашого угрупування в промзоні Авдіївки. ЗСУ може рвонути на Дебальцево – і терористи «ДНР» так само не зможуть зманеврувати – знову таки через Ясинувацьку розв’язку. Де не плюнь – влучиш в Авдіївку», – розмірковує журналіст.
На його переконання, в Кремлі розуміють, що ЗСУ можуть в будь-який момент розпочати маневрова ний наступ. Як Москві виправити це становище? Як зробити так, аби ЗСУ в разі наступу загрузли б в обороні сепаратистів? Комплексом заходів, перший з яких – відбити промзону Авдіївки, але практика показує – ЗСУ уже не ті, що в 2014-му. Задіявши всі свої можливості, вибити наші війська з позицій росіяни не можуть. От через це зараз вони й заходилися обстрілювати Авдієвський коксохім. Терористи «ДНР» свідомо ідуть на створення техногенної та гуманітарної катастрофи.