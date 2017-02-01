Нардеп: жителям Донбасса обещали поддержку, но регион на грани катастрофы

В блоге на Новом времени нардеп Сергей Тарута, который ранее возглавлял Донецкую ОГА, пишет о том, что Донбасс находится на грани катастрофы, и реальную помощь людям никто не оказывает, передает replyua.net.
По словам Таруты, после мощных обстрелов многие политики и чиновники уверяли людей в том, что окажут им помощь, но реальность совсем другая – неоплаченные операции раненых людей, дыры от снарядов в жилых домах. «Жители районов, больше всего пострадавших от обстрелов, много раз обращались к чиновникам, давали интервью журналистам, обращались в различные организации, но помощи не получили. По всему Донбассу таких примеров множество», отмечает нардеп. По его мнению, далеко не все понимают значимость таких вопросов и проблем – некоторые пиарятся и зарабатывают на теме войны, однако нужны конкретные действия и конкретные шаги.
«Жители серой зоны, сделавшие выбор в пользу Украины, должны почувствовать, что еще нужны своей стране. Для каждого политика Украины в приоритете должен быть вопрос, связанный с проблемами этих людей. Граждане – это самый ценный ресурс нашей страны», подчеркнул политик.